Marmara Denizi'nde Adalar'ın güneyinde son günlerde sismik hareketlilik yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre, 18 Ağustos saat 06.00 ile 20 Ağustos saat 13.00 arasında bölgede büyüklükleri 0,7 ile 3,1 arasında değişen toplam 117 sarsıntı çözümlendi. Yaklaşık 20 kilometrelik bir yarıçap içinde meydana gelen bu sarsıntılar, uzmanlar tarafından detaylı olarak inceleniyor.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan resmi açıklamada, bu hareketliliğin zamansal ve mekânsal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi olduğu belirtildi. Odak mekanizması çözümlerinin birbiriyle uyumlu olduğu ve olayların benzer bir faylanma geometrisinde geliştiği aktarıldı. Kurum, aktif tektonik bölgelerde bu tür küçük kümelerin olağan olduğunu ve sismik aktivitenin 7/24 izlendiğini vurguladı.

UZMANLARDAN MİKRODEPREM DEĞERLENDİRMESİ

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, her büyük sarsıntıdan önce öncü bir deprem olmasının şart olmadığını ifade etti. Adalar fayı üzerindeki mikrodepremlerin yalnızca fayın aktif olduğuna işaret ettiğini belirten Tüysüz, bir sarsıntının öncü olup olmadığının ancak büyük bir depremden sonra anlaşılabileceğini kaydetti.

BEKLENEN MARMARA DEPREMİ İÇİN ÖNGÖRÜLER NELER?

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise sismik hareketliliğin tek başına bir kestirim aracı olmadığını, yerin yaklaşık 12 farklı fiziksel özelliğinin izlenmesi gerektiğini hatırlattı. Kuzey Marmara'da 7 ila 10 kilometre odak derinliğinde iki ana kırılma beklediğini aktaran Ercan, olası bir süpürtü (tsunami) dalga yüksekliğinin 2,5 metreyi aşmayacağını öngörüyor. Uzman isim, beklenen büyük sarsıntı için en erken 2045, en olası tarih olarak 2075 yılını işaret ederken, bu sürecin 2150'ye kadar uzayabileceği ihtimalini de paylaştı.