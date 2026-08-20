Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü, ilçede devam eden teşkilatlanma ve üye kayıt çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Parti adına açıklamada bulunan Av. Mehmet Can Karagöz, üye sayısının bir hafta içerisinde 687’ye ulaştığını belirterek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karagöz, herhangi bir üyelik kampanyası düzenlemediklerini ve yapılan tek çağrının ardından vatandaşların partiye ilgi gösterdiğini ifade etti.

“BİR HAFTA İÇERİSİNDE 687 RESMİ ÜYEYE ULAŞTIK”

Yeni Parti'nin Alanya'daki üye kayıt sürecine ilişkin rakamları paylaşan Karagöz, kısa sürede ulaşılan üye sayısına dikkat çekti.

Karagöz açıklamasında, “Hiçbir üyelik kampanyası yapmadan, tek bir çağrı ve milletimizin verdiği yanıt ile bir hafta içerisinde aidatını ödeyen 687 resmi üyeye ulaştık. Yeni nesil siyasetin nasıl yapılacağını birlikte belirleyecek, birlikte seçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Partinin siyaset anlayışında katılımcılığa önem vereceklerini belirten Karagöz, vatandaşların yalnızca üye olarak değil, siyasi süreçlerin belirlenmesinde de söz sahibi olmasını hedeflediklerini ifade etti.

26 AĞUSTOS’A KADAR ÜYE OLANLARA “KURUCU ÜYE” STATÜSÜ

Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü'nün açıklamasında üyelik süreci açısından 26 Ağustos tarihine ayrıca dikkat çekildi.

Karagöz, bu tarihe kadar üyelik işlemlerini tamamlayan vatandaşların parti bünyesinde kurucu üye sıfatıyla yer alacağını belirterek, “26 Ağustos'a kadar üye olan vatandaşlarımız kurucu üye sıfatıyla Yeni Parti'de yerlerini alacaklardır” dedi.

Böylece belirtilen tarihe kadar kayıt işlemlerini tamamlayanların Yeni Parti'nin Alanya'daki yapılanmasının ilk üyeleri arasında yer alacağı ifade edildi.

“KİMSEYİ DIŞARIDA BIRAKMADAN YÜRÜYORUZ”

Karagöz açıklamasında partinin siyasi yaklaşımına ilişkin mesajlar da verdi. Çalışmalarını kapsayıcı bir anlayışla sürdürmek istediklerini kaydeden Karagöz, Cumhuriyet ve demokrasi vurgusunda bulundu.

Karagöz, “İnanarak, emin adımlarla, memleket sevgisiyle, kimseyi dışarıda bırakmadan, Cumhuriyet ve demokrasimizden taviz vermeden yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü, üye kayıtlarının yanı sıra ilçedeki teşkilatlanma çalışmalarını da sürdürüyor. Parti yönetimi, önümüzdeki süreçte örgütlenme çalışmalarını Alanya genelinde devam ettirmeyi planlıyor.

Açıklanan 687 resmi üye sayısının herhangi bir üyelik kampanyası gerçekleştirilmeden bir hafta içerisinde elde edildiğini özellikle vurgulayan ilçe örgütü, 26 Ağustos'a kadar devam edecek kurucu üyelik sürecine vatandaşların katılımının sürmesini bekliyor.

Yeni Parti'nin Alanya'daki teşkilatlanmasının nasıl şekilleneceği ve üye sayısının önümüzdeki günlerde hangi seviyeye ulaşacağı ise sürecin ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.