ANTALYA’da kendilerinden bir süredir haber alınamayan 93 yaşındaki Ayten Harputlugil ile 73 yaşındaki kızı Nilgün Harputlugil, birlikte yaşadıkları evde ayrı odalardaki yataklarında ölü bulundu. Komşularının anne ve kızı en son yaklaşık 10 gün önce gördüğü öğrenilirken, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Aynı evde yaşayan Ayten Harputlugil ile kızı Nilgün Harputlugil’den uzun süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelendi. Anne ve kıza ulaşmaya çalışan yakınları, yaşadıkları sitenin 5’inci katındaki daireye gitti.

Kapının açılmaması ve içeriden herhangi bir yanıt alınamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede siteye ulaşarak dairede inceleme yapmak için çalışma başlattı.

Harputlugil’in kardeşlerinin talebi üzerine olay yerine çilingir çağrıldı. Çilingir tarafından kapının açılmasının ardından polis ve sağlık görevlileri daireye girdi. Evde yapılan kontrolde Ayten Harputlugil ile kızı Nilgün Harputlugil’in ayrı odalarda, yataklarında hareketsiz halde olduğu görüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 93 yaşındaki anne ile 73 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine evde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Anne ve kızının cansız bedenleri, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili dikkat çeken ayrıntılardan biri ise anne ve kızının ne kadar süredir çevreleriyle iletişim kurmadığı oldu. Komşularının Ayten Harputlugil ile Nilgün Harputlugil’i en son yaklaşık 10 gün önce gördükleri ve o tarihten sonra kendileriyle görüşmedikleri öğrenildi.

Anne ve kızının ölüm nedenleriyle ilgili kesin sonuçların Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.