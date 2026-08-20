Olay, turizm merkezlerinden Belek’teki halk plajında meydana geldi. İddiaya göre, plajda bulunan 2 kişi çevredeki vatandaşları cep telefonu kamerasıyla kayda almaya başladı. Çekilen görüntülerde özellikle tesettürlü kadınların hedef alındığı, kadınların kıyafetleri ve giyim tercihleri üzerinden aşağılayıcı ve hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı görüldü.

Söz konusu görüntülerin sanal medya hesabından paylaşılmasının ardından kayıtlar kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı. Paylaşıma tepki gösteren kullanıcılar, plaj gibi halka açık bir alanda vatandaşların izinsiz şekilde görüntülenmesini ve kadınların kıyafet tercihleri nedeniyle hedef alınmasını eleştirdi. Tepkilerin artmasıyla birlikte olay adli makamların da gündemine geldi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal medyada yayılan görüntüler üzerine resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, görüntülerde kullanılan ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinde düzenlenen “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri de görüntüleri çeken ve sanal medya üzerinden paylaşan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde görüntülerin paylaşıldığı sanal medya hesabının Mustafa B. adına kayıtlı olduğu, paylaşımı gerçekleştiren kişinin ise Emre B. olduğu tespit edildi.

Emniyet birimleri, şüphelilerin olayın ardından gerçekleştirdikleri hareketleri ve bulundukları yeri belirlemek için çalışmalarını sürdürdü. Yapılan araştırmada şüphelilerin 14 Ağustos’ta yurt dışına çıktıkları ve tartışma yaratan paylaşımın da yurt dışındayken yapıldığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, soruşturma kapsamında sanal medyada yayımlanan görüntüler ve paylaşımlarda kullanılan ifadeler de incelemeye alındı.

Belek halk plajında yaşanan olay, görüntülerin sanal medyada yayılmasıyla geniş yankı uyandırırken, başlatılan adli soruşturmanın sonucunda şüpheliler hakkında uygulanacak işlemlerin yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.