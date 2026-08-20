Edinilen bilgilere göre Şatırlı Mahallesi’nde yaşayan Nezir Atak, yaklaşık iki aydır kızı Feride Atak’ın yanında kalıyordu. Atak, dün saat 18.00 sıralarında evden ayrıldı. Aradan uzun süre geçmesine rağmen eve dönmeyen 70 yaşındaki adamdan herhangi bir haber alamayan yakınları büyük endişe yaşadı.

Aile üyeleri, kendi imkânlarıyla yaptıkları araştırmalardan sonuç alamayınca jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Nezir Atak’ın gidebileceği yerler ile en son görüldüğü bölge çevresinde arama çalışması başlattı.

Son olarak Kocayatak Kavşağı çevresinde görüldü

Yürütülen araştırmalar sonucunda Alzheimer hastası olduğu belirtilen Nezir Atak’ın son olarak D-400 Karayolu üzerindeki Kocayatak Kavşağı civarında görüldüğü öğrenildi. Arama faaliyetleri bu bilgi doğrultusunda söz konusu bölge ve çevresinde yoğunlaştırıldı.

Nezir Atak’ın sağlık durumu nedeniyle yönünü kaybetmiş olabileceğinden endişe eden ailesi, gelecek iyi haberi bekliyor. Yakınları ayrıca Atak’ın daha önce birçok kez Antalya’da yaşayan diğer kızının yanına gitmek istediğini söylediğini belirtti. Bu ihtimali de değerlendiren ekiplerin, yaşlı adamın kullanmış olabileceği güzergâhlar üzerinde araştırma yaptığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kayıp adamın bulunabilmesi amacıyla bölgedeki inceleme ve arama çalışmalarını sürdürüyor. Nezir Atak’ı görenlerin veya nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olanların güvenlik güçleriyle iletişime geçmesi isteniyor.

Ailesinin endişeli bekleyişi devam ederken, ekipler 70 yaşındaki Nezir Atak’a en kısa sürede sağ salim ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.