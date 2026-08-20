Antalya Büyükşehir Belediyesi, kenti afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ağını genişletiyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile SKUT

Derneği arasında önümüzdeki günlerde ortak çalışma protokolü imzalanacak. Anlaşma kapsamında eğitimli arama kurtarma köpekleri Zeyna ve Tina, olası afet durumlarında aktif görev üstlenecek.

SİVİL TOPLUM VE YEREL YÖNETİM DAYANIŞMASI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Mutlu Gürler, 17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerindeki saha tecrübelerine dayanarak sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma faaliyetlerindeki kritik rolüne dikkat çekti. Gürler, Zeyna ve Tina gibi özel eğitimli köpeklerin kentte bulunmasının hazırlık süreçlerine büyük değer kattığını bildirdi.

SKUT

Derneği Başkanı Mustafa Bilyaz ise teknolojik cihazların yetersiz kaldığı noktalarda köpeklerin doğal koku alma yeteneklerinin hayat kurtardığını aktardı.

BÖLGESEL MÜDAHALE KAPASİTESİ NASIL ARTACAK?

Arama kurtarma köpeklerinin yerel yönetimlerin afet eylem planlarına entegre edilmesi, kriz anlarındaki ilk müdahale etkinliğini doğrudan artırıyor. Bu protokol doğrultusunda oluşturulacak ortak eğitim programları, Antalya ve tüm ilçelerindeki olası afetlere karşı bölgesel reaksiyon kapasitesini güçlendirecek. Protokolün resmi olarak imzalanmasının ardından kurumlar arası ortak tatbikat takvimi hayata geçirilecek.