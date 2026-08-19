ALANYA’DA 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlıklar sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle yeni dönemde okullarda uygulanacak kurallar da belli oldu.

14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim yılında öğrenciler ve velilerin yanı sıra öğretmenler ile okul yönetimlerini ilgilendiren çok sayıda uygulama bulunuyor.

SINIFLARDA CEP TELEFONU UYGULAMASI SÜRECEK

Öğrencilerin sınıf içerisinde cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulamaya yeni eğitim öğretim yılında da devam edilecek. Öğretmenlerin de ders sırasında sınıfta cep telefonu kullanmaması gerekiyor.

Uygulamayla öğrencilerin dikkatlerinin derslere yöneltilmesi ve dijital bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

DENEME VE TARAMA SINAVLARINA SINIRLAMA

Yeni dönemin dikkat çeken başlıklarından biri de okullarda gerçekleştirilen deneme ve tarama sınavları olacak.

Öğrencileri yarıştıran, başarı sıralamasına tabi tutan veya velilere ek mali yük getiren deneme ve tarama sınavları düzenlenmeyecek. Bakanlığın belirlediği ortak sınavlar ve ölçme-değerlendirme araçları dışında hazırlanan sınavların okullarda uygulanmasına izin verilmeyecek.

Özel yayınevleri veya farklı kişi ve kuruluşlar tarafından hazırlanan sınavların öğrencilere satılması ya da okullar aracılığıyla temin edilmesi de yasak kapsamında olacak.

VELİLER ÖĞRETMENLERLE RANDEVULU GÖRÜŞECEK

Alanya’daki velileri doğrudan ilgilendiren bir diğer uygulama veli-öğretmen görüşmelerinde olacak.

Veliler, öğretmenlerle görüşmek için Okul Randevu Sistemi üzerinden randevu oluşturacak. Böylece veli görüşmelerinin belirli bir program dahilinde gerçekleştirilmesi ve eğitim faaliyetlerinin aksamaması amaçlanıyor.

KAYIT ÜCRETİ TALEP EDİLEMEYECEK

e-Okul sistemi üzerinden otomatik gerçekleştirilen öğrenci kayıtlarında velilerden herhangi bir ücret istenemeyecek.

Alanya’daki devlet okullarında da velilerden “kayıt ücreti” veya başka isimler altında zorunlu ödeme talep edilemeyecek. Velilere ilave mali yük oluşturacak uygulamalara izin verilmeyecek.

STAJLARDA MEB-İMES DÖNEMİ

Mesleki eğitim alan öğrenciler için de yeni dönemde önemli bir uygulama devreye girecek. İşletmelerde mesleki eğitim gören ve staj yapan öğrencilerin süreçlerinin takibinde MEB-İMES mobil uygulamasının kullanılması zorunlu olacak.

Düzenleme Alanya’daki mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrenim gören ve işletmelerde staj yapan öğrencileri de kapsayacak.

YENİ DÖNEM 14 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

2026-2027 eğitim öğretim yılının teması ise “Maarifin Kalbinde Oyun” olarak belirlendi. Eğitim çalışanlarının mesleğin vakarına uygun kıyafet giymelerine ilişkin kurallar ile önlük kullanımına yönelik yükümlülükler de genelgede yer aldı.

Böylece 14 Eylül’de ders zilinin çalmasıyla Alanya’daki okullarda cep telefonundan sınavlara, veli görüşmelerinden kayıt işlemlerine kadar belirlenen kurallar uygulanmaya başlanacak.