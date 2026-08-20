Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve kentte bulunan dört üniversite yönetimi arasında öğrencilerin kariyer süreçlerini desteklemek amacıyla protokol imzalandı. Anlaşma ile Alanya ve Antalya merkezdeki yerleşkelerde "İŞKUR

Kampüs" projesi resmen başlatıldı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İŞKUR

Antalya İl Müdürü İlhan Çolakoğlu ile İŞKUR

Alanya Hizmet Merkezi Şube Müdürü Selami Harman koordinasyonunda düzenlenen imza törenlerine üniversite temsilcileri katıldı. Protokolde Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Seyhan Çığgın, Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer yer aldı.

ÖĞRENCİLERE KAMPÜSTE HANGİ HİZMETLER SUNULACAK?

Proje kapsamında kampüslerde açılacak birimlerde, İŞKUR

İş Kulübü Liderleri öğrencilere doğrudan rehberlik hizmeti verecek. Gençlere profesyonel CV hazırlama, modern mülakat teknikleri ve etkin iş arama becerileri konularında eğitimler sağlanacak. Ayrıca öğrenciler, İşbaşı Eğitim Programları ile İŞKUR

Gençlik Programı gibi istihdam fırsatlarına okuldan ayrılmadan başvuru yapabilecek.

MEZUNİYET ÖNCESİ İSTİHDAM HEDEFİ

İŞKUR

Antalya İl Müdürü İlhan Çolakoğlu, gençleri sadece diplomalarıyla baş başa bırakmak istemediklerini, eğitimleri devam ederken onları iş dünyasının merkezine konumlandırmayı hedeflediklerini bildirdi. Öğrencilerin donanımlı şekilde istihdama dahil olmalarının en büyük öncelikleri olduğunu belirten Çolakoğlu, sürece destek veren tüm rektörlere ve yöneticilere teşekkür etti. Bu adımla birlikte, özellikle Alanya ve Antalya'da eğitim gören binlerce üniversite öğrencisinin mezuniyet sonrası iş bulma kaygısının azaltılması öngörülüyor.