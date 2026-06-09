İzmir'in Konak ilçesinde 1 Haziran'da yaşanan kezzap saldırısı ölümle sonuçlandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı, yaklaşık bir haftadır devam eden yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sırasında annesini korumaya çalışan 13 yaşındaki kızı M.N.Ş.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SOKAK ORTASINDA SALDIRDI

İddiaya göre Hakan Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi Ayfer Karakayışlı'nın önünü Konak'ta sokakta kesti. Şüpheli, yanında getirdiği kezzabı Karakayışlı'nın üzerine attı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne ve kızı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KIZI ANNESİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Saldırı sırasında annesini korumak için araya giren 13 yaşındaki M.N.Ş. de kezzaptan etkilendi. Küçük kızın vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı sırasında Hakan Ş.'nin de ellerinden yaralandığı öğrenildi.

8 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ayfer Karakayışlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karakayışlı'nın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadının ölümüyle birlikte soruşturma, ağırlaştırılmış suçlamalar kapsamında değerlendirilmeye başlandı.

ŞÜPHELİ HASTANEDE YAKALANDI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, saldırı sonrası yaralı halde bir hastaneye başvurduğu belirlenen Hakan Ş. gözaltına alındı.

Şüphelinin tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu arada annesini korumaya çalışırken yaralanan 13 yaşındaki kızın sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.