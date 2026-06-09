Diyarbakır’da adliye binası önünde yaşanan olay, kısa süreli gerginliğe neden oldu. İddiaya göre adliye binası ve giriş kısmını cep telefonlarıyla görüntüleyen 4 kişi, bölgede görev yapan trafik polisi tarafından uyarıldı. Uyarının ardından taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Adliye çevresinde görev yapan trafik polisi, bina ve giriş bölümünü cep telefonuyla görüntüleyen kişilere müdahale ederek uyarıda bulundu. Bunun üzerine taraflar arasında görüş ayrılığı yaşandığı öğrenildi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İddiaya göre uyarıya tepki gösteren kişiler, görüntü alma haklarının bulunduğunu belirterek polis memuruyla tartışmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay yerinde zaman zaman tansiyon yükselirken, çevrede bulunan vatandaşlar da yaşananları dikkatle takip etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandığı, bu sırada polis memurunun saldırıya uğradığı iddia edildi. Olayın büyümesi üzerine görevli polis, telsiz anonsuyla destek istedi.

DESTEK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yapılan anonsun ardından adliye binasında görev yapan polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, gerginliği kontrol altına alarak olaya müdahale etti.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından hem polis memurunun hem de gözaltına alınan kişilerin karşılıklı olarak şikâyetçi olduğu öğrenildi. Emniyet birimleri tarafından tarafların ifadeleri alınırken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, olay sırasında bölgede bulunan kamera kayıtları ile diğer delilleri de incelemeye aldı. Yaşananların net şekilde ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiğini açıkladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip edilmeyecekleri yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

Diyarbakır Adliyesi önünde yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.