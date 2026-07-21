Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zeytinlik Mahallesi'nde zamanla deforme olan yolları yenilemek amacıyla sıcak asfalt serim işlemlerine başladı. Antalya Ekspres'in aktardığına göre, toplu taşıma araçlarının da yoğun olarak kullandığı 7633 sokakta başlatılan çalışmalarda toplam 4 bin 500 metrekarelik alan yenileniyor.

Muammer Aksoy Caddesi ile Altınova yönü kesişiminden başlayıp Hurdacılar Sitesi'ne kadar uzanan güzergah, bölge esnafı ve vatandaşlar için kritik bir geçiş noktası oluşturuyor. Ekiplerin yürüttüğü faaliyet kapsamında bölgeye toplam 850 ton sıcak asfalt dökülecek.

BAŞKAN KOCAGÖZ İNCELEMELERDE BULUNDU

Asfalt döküm işlemlerini yerinde takip eden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, beraberindeki bürokratlar ve Zeytinlik Mahallesi Muhtarı Naime Aksu ile birlikte sahada inceleme yaptı. Çalışan personele kolaylık dileyen Başkan Kocagöz, esnafın taleplerini hızla değerlendirerek bu önemli ulaşım aksını yenilediklerini açıkladı. Bölge halkı için hayırlı olmasını dileyen Kocagöz'ün ardından söz alan Muhtar Naime Aksu, mahalle sakinleri adına belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI NEDEN ÖNEMLİ?

Şehir içi ulaşımda toplu taşıma güzergahlarının standartlara uygun hale getirilmesi, trafik akışını hızlandırırken araçların amortisman giderlerini de doğrudan düşürüyor. Özellikle sanayi ve ticaret alanlarına bağlanan yolların sıcak asfaltla kaplanması, ticari sevkiyatların çok daha güvenli şekilde yapılmasına zemin hazırlıyor. Kepez ilçe genelindeki bakım, onarım ve altyapı faaliyetlerinin belirlenen program çerçevesinde devam edeceği bildirildi.