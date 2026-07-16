Sözcü Gazetesi'nin yayımladığı habere göre, 2026 yılının ilk yedi aylık döneminde Avrupa ülkeleriyle yaşanan vize sorunlarının artması, yeşil pasaport (hususi damgalı pasaport) taleplerini hızlandırdı. Vize engelleri nedeniyle iş ve zaman kaybı yaşayan farklı sektör temsilcileri, çözümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun tekliflerinde arıyor. İlk etapta altı farklı meslek grubunu kapsayan yasa teklifleri, Meclis komisyonlarının gündemine taşındı.

EĞİTİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN TALEPLER

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, kamuda çalışan meslektaşlarıyla eşit haklara sahip olmak amacıyla Mayıs 2026'da yasa teklifi kapsamına dahil edildi. Uluslararası eğitim programları ve seminerlere katılımda sorun yaşadıklarını belirten eğitimciler, vizesiz seyahat hakkı talep ediyor. Sağlık sektöründe ise Şubat 2026'da diş hekimleri ve veteriner hekimler için ortak bir düzenleme istendi. Mesleğinde 15 yılını dolduran ve odalarına kayıtlı olan bu meslek gruplarının, küresel çaplı bilimsel gelişmeleri yakından takip edebilmesi hedefleniyor.

MİMAR, MÜHENDİS VE LOJİSTİKÇİLER LİSTEDE

Şubat ayındaki teklifte veteriner ve diş hekimleriyle birlikte mimarlar da yer alırken, 2026'nın ilk çeyreğinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı mühendisler için de adım atıldı. Küresel ihaleleri ve uluslararası iş fırsatlarını kaçırmak istemeyen mühendisler için 15 yıllık mesleki kıdem şartı öne sürüldü. İhracatın kilit noktası olan uluslararası taşımacılık sektöründeki tır şoförleri de sınır kapılarındaki vize bekleyişlerini sonlandırmak istiyor. Meslekte 10 yılını dolduran şoförlere yeşil pasaport verilmesini öngören teklif komisyona sunuldu.

HÜKÜMET GENİŞLEMEYE NEDEN TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR?

Komisyonlara peş peşe sunulan bu yasa tekliflerine rağmen, hükümet yetkilileri yeşil pasaport hakkının genişletilmesine sıcak bakmıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin, hususi pasaport sayısındaki kontrolsüz artışı Schengen vizesiz seyahat anlaşmaları kapsamında bir risk olarak değerlendirdiği biliniyor. Mevcut yeşil pasaport sahiplerinin de Avrupa kapılarında yeni bir vize kriziyle karşılaşmaması adına, yetkililer sınırların esnetilmesinden kaçınıyor. Bu diplomatik çekinceler nedeniyle Meclis komisyonlarındaki tekliflerin yasalaşma sürecinin oldukça yavaş ilerlediği bildirildi.