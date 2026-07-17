Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerdeki üniversite öğrencileri için başlattığı destek uygulamasının süresini uzatma kararı aldı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da öğrenim gören gençler için tanınan özel öğrencilik hakkı, bir yıl daha geçerliliğini koruyacak.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, söz konusu öğrencilerin eğitim süreçlerinde herhangi bir kesinti yaşanmaması hedefleniyor. Özvar, alınan yeni kararla birlikte uygulamanın 2026-2027 akademik yılında da kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu.

Öğrencilerin akademik hayatlarında mağduriyetle karşılaşmaması için bu ek sürenin verildiğini belirten Özvar, yükseköğretime erişimi desteklemeyi ve her türlü zorlu koşulda gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerini aktardı.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK HAKKI KİMLERİ KAPSIYOR?

Deprem bölgesindeki üniversitelere kayıtlı olan öğrencilere tanınan özel öğrencilik statüsü, gençlerin kendi eğitim kurumlarındaki kayıtları saklı kalmak koşuluyla, ikamet ettikleri veya barınma imkanı buldukları farklı illerdeki devlet veya vakıf üniversitelerinde ders alabilmelerine olanak tanıyor. Bu esneklik, bölgedeki altyapı ve barınma sorunları tamamen giderilene kadar öğrencilerin akademik dönem kaybı yaşamasının önüne geçiyor.