Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki çocukların dini eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Bu kapsamda temin edilen 800 adet rahle, yaz Kur'an kurslarında kullanılmak üzere Alanya İlçe Müftülüğüne teslim edildi. Emine Özmüftüoğlu Camisi'nde düzenlenen teslim törenine, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Alanya İlçe Müftüsü Mehmet Seven, din görevlileri ve kurs öğrencileri katılım sağladı.

HEDEF KIRSAL BÖLGELERDEKİ EĞİTİM ORTAMI

Yaz tatili döneminde açılan Kur'an kursları, okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle merkeze uzak kırsal mahallelerdeki camilerde düzenlenen bu eğitimler, öğrencilerin manevi gelişimlerine katkı sunarken, fiziksel donanım eksikliklerinin giderilmesi eğitim kalitesini doğrudan etkiliyor. Sağlanan rahle desteğiyle, çocukların daha uygun ve ergonomik şartlarda Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri hedefleniyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU

Törende açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, yerel yönetimlerin görevinin sadece altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla sınırlı kalmadığını bildirdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine ulaşmayı amaçladıklarını aktaran Zavlak, eğitime ve kültürel değerlerin yaşatılmasına yönelik desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Alanya İlçe Müftüsü Mehmet Seven ise yapılan kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Seven, sağlanan 800 rahlelik donanım desteği için Alanya Belediyesine teşekkür ederek, malzemelerin ihtiyaç önceliğine göre belirlenen kırsal mahallelerdeki cami ve eğitim alanlarına hızlıca ulaştırılacağını açıkladı. Törende rahlelerini alan yaz kursu öğrencileri ise yeni eğitim materyalleriyle buluşmanın sevincini paylaştı.