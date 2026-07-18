Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Futbol Akademisi'nde yaz dönemi antrenmanları hız kesmeden devam ediyor. Okulların kapanmasıyla başlayan ücretsiz yaz okulu programı, çocukları erken yaşta spora teşvik etmeyi ve yeni yetenekleri keşfetmeyi hedefliyor.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen başvurular sonucunda asil listede yer alan öğrenciler yeşil sahaya inmeye hak kazanırken, yedek listedeki adaylar ise kontenjan durumuna göre kadroya dahil ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, akademide özellikle kız çocukları için açılan futbol grupları beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaşıyor.

KIZ SPORCULAR İÇİN YENİ GRUPLAR YOLDA

Yılın on iki ayı kesintisiz faaliyet gösterdiklerini belirten Futbol Akademisi Antrenörü Emrah İnal, yaz programına geçiş sürecini değerlendirdi. Programa 2014 ile 2019 yılları arasında doğan çocukların internet üzerinden başvuru yapabildiğini aktaran İnal, kız futbol okuluna yönelik artan talebe dikkat çekerek ihtiyaç halinde yeni gruplar oluşturmayı planladıklarını bildirdi.

VELİLER UYGULAMADAN NASIL YARARLANIYOR?

Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu ücretsiz spor okulları, çocukların yalnızca fiziksel gelişimlerine değil, aynı zamanda ekran bağımlılığından uzaklaşarak takım ruhunu öğrenmelerine de olanak tanıyor. Programa çocuklarını kaydettiren velilerden Buket Omay Doğan, oğlunun bireysel hareket etme alışkanlığını bırakıp takım oyununu benimsediğini ifade etti. İki yıldır kızını akademiye gönderdiğini belirten Funda Tay ise uygulamanın çocukların sosyalleşmesi açısından kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.