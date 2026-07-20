Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi hayata geçirilecek olan Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali'nin müzik etkinlikleri takvimi açıklandı. Etkinlik kapsamında tanınmış sanatçılar Gökbel Yaylası'nda vatandaşlarla buluşacak.

Alanya Belediyesi'nin duyurduğu programa göre, festivalin açılış konseri 31 Temmuz 2026

Cuma akşamı saat 21.00'de gerçekleştirilecek. İlk gecede Türk halk müziği sanatçısı Uğur Önür sahne alarak izleyicilere yöresel ezgilerin ağırlıkta olduğu bir dinleti sunacak. Etkinliğin ikinci günü olan 1 Ağustos 2026

Cumartesi akşamı saat 21.00'de ise fantezi müziğin usta ismi Ümit Besen ile pop müzik sanatçısı Pamela aynı sahneyi paylaşarak ortak bir düet performansı sergileyecek.

GÖKBEL FESTİVALİ KONSERLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, festival alanında düzenlenecek tüm müzik etkinliklerinin vatandaşların katılımına tamamen ücretsiz olarak sunulacağını bildirdi. Başkan Özçelik, ilçe halkını yayla serinliğinde gerçekleştirilecek bu kültürel organizasyona katılmaya davet etti.

GÖKBEL YAYLASI FESTİVALİ NEDEN ÖNEMLİ?

Bölgenin en köklü yaz etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, sahil kesimindeki sıcak havadan bunalan vatandaşlar için geleneksel bir buluşma noktası işlevi görüyor. İki gün süren kültürel ve müzikal etkinliklerin ardından er meydanında pehlivanların mücadelesine sahne olan festival, yörük kültürünün yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına doğrudan katkı sağlıyor.