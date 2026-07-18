Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okulların toplam kontenjanı geçen yıla kıyasla yaklaşık 3 bin azalarak 198 bin 899 seviyesine geriledi. Gözde liselerdeki kontenjan daralması dikkat çekerken, sınava katılan öğrenci sayısında belirgin bir artış yaşandı.

Posta gazetesinden Sevim Büyüktaş Demir'in aktardığı verilere göre, geçen yıl 963 bin 142 olan LGS aday sayısı bu yıl 31 bin 216 kişilik artışla 994 bin 358'e ulaştı. İstanbul Erkek, Kabataş Erkek, Vefa ve Kadıköy Anadolu liseleri gibi önde gelen okulların kontenjanlarında 30'ar kişilik eksiltmeye gidildi. Aday sayısındaki yükseliş ve kontenjanlardaki düşüş, yüzdelik dilimlerin yerleştirme sonuçlarına etkisini gündeme getirdi.

TERCİHLERDE YÜZDELİK DİLİM STRATEJİSİ NASIL OLMALI?

Eğitim uzmanı Salim Ünsal'ın değerlendirmelerine göre, kontenjanların azalması taban yüzdelik dilimlerini doğrudan yükseltici bir etki yaratıyor. Arz ve talep dengesindeki bu daralma nedeniyle, öğrencilerin tercih listelerini oluştururken kendi yüzdelik dilimlerinin yüzde 40 ile 50 oranında gerisine kadar inmeleri tavsiye ediliyor. Örneğin, yüzde 3'lük dilimde yer alan bir adayın tercih yelpazesini yüzde 4.5'e, yüzde 8'lik dilimdeki bir adayın ise yüzde 11-12 bandına kadar genişletmesi yerleşememe riskini asgari düzeye indiriyor.

DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜNE YENİ LİSANS BÖLÜMÜ

Eğitim alanındaki bir diğer gelişme ise hızla büyüyen dijital oyun sektöründe yaşandı. Küresel pazar büyüklüğünün 2025 yılı itibarıyla 190 milyar dolara, oyuncu sayısının ise 3.5 milyara ulaşması öngörülüyor. Türkiye pazarının 1.1 milyar dolarlık hacme ulaştığı sektördeki nitelikli uzman ihtiyacını karşılamak amacıyla Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde "Dijital Oyun Tasarımı Bölümü" açıldı. 2026-2027 akademik yılında eğitime başlayacak olan bölüm, tam ve yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 29 öğrenci kabul edecek.