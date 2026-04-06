Yeni kentsel dönüşüm finansman paketi kapsamında başvurular başladı. Özellikle deprem riski taşıyan yapılarda oturan vatandaşlar için sunulan destek, uzun vade ve düşük faiz oranıyla dikkat çekiyor.

Yeni modelle birlikte hak sahiplerine 3 milyon TL’ye kadar kredi, 1 yıl geri ödemesiz, 180 ay vadeli ve aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla finansman sağlanacak.

FAİZ ORANI 0,59’A KADAR DÜŞEBİLİYOR

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finans Danışmanı Doğukan Doğu, projede sosyal kriterlere göre ek avantajlar sunulduğunu belirtti. Buna göre;

- Başka konutu olmayanlara 0,25 puan indirim

- Enerji kimlik belgesi yüksek olan yapılara ek avantaj

- Şehit yakınları, gaziler ve kadın hane reislerine özel indirimler

Tüm bu desteklerle birlikte faiz oranının yüzde 0,59’a kadar düşebildiği ifade edildi.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Destekten yararlanmak için yapının riskli yapı kapsamında olması ve müteahhit ile anlaşma sağlanmış olması gerekiyor. Ayrıca 1 Ekim 2020 sonrası yıkım sürecine giren binalar da proje kapsamına dahil ediliyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular hem dijital hem de fiziki olarak gerçekleştirilebiliyor. Süreçte:

- Müteahhitler, e-Devlet üzerinden ARAAD sistemi ile başvuru yapıyor

- Teknik incelemelerin ardından banka süreci başlıyor

- Ödemeler, inşaat ilerledikçe hak edişe göre aktarılıyor

Vatandaşlar ayrıca İstanbul’da Üsküdar Kirazlıtepe ve Küçükçekmece Halkalı’da kurulan irtibat ofislerinden de bilgi alabiliyor.

SADECE İSTANBUL İLE SINIRLI DEĞİL

Proje yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmıyor. İzmir, Kocaeli ve Sakarya gibi deprem riski yüksek şehirlerde de başvuruların açıldığı belirtildi.