İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenmek istenen miting programı öncesinde polis ile kalabalık arasında arbede yaşandı. Valiliğin izin vermediği alana girmek isteyen gruptan bir kişi, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) üzerine çıkarak mekanizmaya zarar vermeye çalıştı. Olay sonucunda şüpheli şahıs emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla sabah saatlerinde çok sayıda kişi Cumhuriyet Meydanı'na doğru harekete geçti. Ancak İzmir Valiliği, alanın fiziki kapasitesinin yetersizliğini ve kamu düzenini gerekçe göstererek mitingin Gündoğdu Meydanı'nda yapılması gerektiğini taraflara bildirdi. CHP İzmir İl Örgütü'nün yer değişikliğini kabul etmemesi üzerine emniyet güçleri, Cumhuriyet Meydanı'na çıkan tüm yolları demir bariyerlerle kapattı. Bölgeye Çevik Kuvvet ekipleri ve TOMA'lar sevk edildi.

SAAT 12.00'DE NELER YAŞANDI?

Saatler 12.00'yi gösterdiğinde, bariyerleri aşarak alana girmek isteyen kalabalık ile polis ekipleri arasında tansiyon yükseldi. Kalkanlarla yapılan müdahale sırasında kalabalığın içinden çıkan bir gösterici, polis barikatının ardında bekleyen TOMA'ya tırmandı. Aracın üzerindeki tazyikli su hortumunu ve mekanizmasını kırarak devre dışı bırakmaya çalışan şahıs, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle aşağı indirilerek gözaltına alındı.

MİTİNG ALANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında, il ve ilçelerdeki miting alanları valilikler tarafından kamu düzeni ve trafik akışı dikkate alınarak önceden belirleniyor. İlan edilen resmi toplanma alanları dışındaki mekanlarda yapılmak istenen kitlesel etkinliklere, güvenlik riskleri ve fiziki kapasite yetersizliği gibi nedenlerle idari makamlarca genellikle onay verilmiyor. İzmir'deki gerginliğin temelinde de bu idari prosedür ve alan anlaşmazlığı yer alıyor.