İzmir'de düzenlediği 'Millet Buluşması' programı kapsamında halka seslenen Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) liderliği için Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir teklif sundu. Valilik izni tartışmaları ve polis müdahalesinin gölgesinde geçen programda Özel, genel başkanın 2 milyon parti üyesi tarafından seçilmesini talep etti.

Aktarılan bilgilere göre, Özel'in programı için ilk olarak Cumhuriyet Meydanı talep edildi. Ancak İzmir Valiliği, alanın kapasite kısıtlılığını gerekçe göstererek buluşmanın Gündoğdu Meydanı'nda yapılmasına karar verdi. Valiliğin kararına rağmen Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ve bariyerleri aşmak isteyen kalabalığa Çevik Kuvvet ekipleri TOMA ve biber gazı ile müdahale etti.

ÖZEL'İN SEÇİM TEKLİFİ NEYİ İÇERİYOR?

Yaşanan arbedenin ardından Özel ve beraberindeki kalabalık, izin verilen Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Alana getirilen parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap eden Özel, parti içi muhalefet ve liderlik tartışmalarına dair net mesajlar verdi.

Konuşmasında doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Özel, bayramdan sonraki bir iki hafta içinde sandık kurulmasını önerdi. Özel, 2 milyon CHP üyesinin oy kullanacağı bir seçimde aday olacağını belirterek, seçimi kaybetmesi halinde kazanan adayın elini öpüp ömrü boyunca yanında duracağının sözünü verdi.

PARTİ İÇİ LİDERLİK SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan Özel'in bu çıkışı, CHP içindeki kurultay ve genel başkanlık tartışmalarını yeni bir aşamaya taşıdı. Mevcut delege sistemi yerine tüm partililerin katılımıyla yapılacak bir seçimin, parti içi demokrasi taleplerini karşılamaya yönelik stratejik bir hamle olduğu değerlendiriliyor. Bu teklife Kılıçdaroğlu cephesinden gelecek resmi yanıt siyaset kamuoyunda yakından takip ediliyor.