Bingöl Kurbanlık Hayvan Pazarı'nda arife günü beklenen hareketlilik yaşanmadı. Aktarılan bilgilere göre, artan yem ve bakım maliyetleri nedeniyle fiyatların geçen yıla kıyasla iki katına çıkması, hem besicileri hem de alıcıları zorluyor. Pazardaki durgunluk dikkat çekerken, satıcılar ellerindeki hayvanları bayramın ilk gününde elden çıkarmayı hedefliyor.

Kırsal bölgelerden kente getirilen kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Pazardaki güncel duruma göre küçükbaş hayvan fiyatları 15 bin ile 35 bin lira arasında alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 100 bin liradan başlayıp 300 bin liraya kadar ulaşıyor. Pazarın en dikkati çeken hayvanı olan 740 kilogram ağırlığındaki Şampiyon isimli tosun ise 350 bin liralık etiket fiyatıyla satışa sunuldu.

FİYATLARDAKİ ARTIŞIN TEMEL NEDENİ NE?

Kurbanlık almak için pazara giden yurttaşlardan Seyithan Özgün, yüksek fiyatların ana kaynağının yem maliyetleri olduğunu vurguladı. Özgün, maliyetlerin besiciye ağır geldiğini ve alım gücünün düşmesiyle pazarın bekleyişe geçtiğini ifade etti. Hayvan yetiştiricisi Ahmet Süzen de ekonomik koşulların piyasayı daralttığını belirterek, yetiştirme maliyetlerinin yüksekliğine dikkati çekti.

BESİCİLER NEDEN HAYVAN SAYISININ AZALDIĞINI SÖYLÜYOR?

Artan tarımsal girdi maliyetleri, Türkiye genelinde olduğu gibi bölgede de sürü yönetimini zorlaştırıyor. Maliyetleri karşılayamayan üreticilerin hayvanlarını erken kesime göndermesi, pazardaki toplam kurbanlık arzını doğrudan düşürüyor. Hayvan yetiştiricisi Özcan Oğuz, bu yıl pazardaki hayvan sayısının azaldığına işaret ederek, küçükbaş kurbanlıkların ortalama 25 bin ile 30 bin lira bandında satıldığını aktardı. Oğuz, hayvanların büyük kısmının başka illere sevk edildiğini veya doğrudan kesime gittiğini bildirdi.

Büyükbaş kurbanlık satışlarının daha da yavaş ilerlediğini açıklayan besici Ahmet Çingay, pazardaki genel durgunluğu doğruladı. Arife gününde geçmiş yıllardaki yoğunluğun görülmediği Bingöl pazarında, tüm beklentiler bayram sabahı yaşanabilecek son dakika hareketliliğine çevrilmiş durumda.