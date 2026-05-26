ABD ile İran arasındaki gerilimin hafiflemesi küresel petrol piyasalarına düşüş olarak yansıdı. Sektör temsilcilerinin bildirdiğine göre, petrol varil fiyatlarının 100 doların altına gerilemesiyle birlikte benzin fiyatlarına yarından itibaren indirim gelecek.

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerinin normale dönmesi piyasalardaki arz endişesini azalttı. Bu gelişme doğrudan iç piyasadaki akaryakıt maliyetlerini aşağı yönlü hareketlendirdi.

POMPAYA YANSIYACAK TUTAR 82 KURUŞ

Planlanan toplam indirim tutarı 3,27 lira olarak hesaplandı. Ancak mevcut eşel mobil sistemi uygulaması gereğince bu indirimin yalnızca 82 kuruşluk kısmı doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılacak. Sistemin doğası gereği kalan miktar vergi dengelenmesinde kullanılacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Beklenen indirimin yürürlüğe girmesiyle birlikte benzin litre fiyatının İstanbul'da 64,28 liraya, Ankara'da 65,26 liraya ve İzmir'de 65,54 liraya inmesi öngörülüyor. Doğu illerindeki ortalama fiyatın ise 66,89 lira seviyesine gerileyeceği belirtiliyor.

Mevcut tabloda İstanbul Avrupa yakasında 65,10 TL, Ankara'da 66,08 TL ve İzmir'de 66,36 TL olan benzin fiyatları, yeni tarifeyle birlikte tüketicilere indirimli olarak sunulacak. Motorin ve LPG fiyatlarında ise an itibarıyla bir değişiklik duyurulmadı.