Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 6 Nisan Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek çekilişin ardından sonuçlar kısa süre içinde erişime açılacak.

Milli Piyango tarafından düzenlenen çekiliş, noter huzurunda saat 21.30’da başlayacak. Sonuçların ise yaklaşık 15 dakika içerisinde açıklanması bekleniyor.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları, çekilişin ardından Milli Piyango’nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabilecek.

Kullanıcılar, kuponlarında yer alan numaraları girerek hızlı şekilde sonuç kontrolü yapabilecek. Ayrıca bayiler ve yetkili satış noktaları üzerinden de sonuçlara ulaşmak mümkün olacak.

SONUÇLAR AÇIKLANINCA GÜNCELLENECEK

6 Nisan tarihli çekiliş sonuçları açıklandığında, ilgili ekranlar güncellenecek ve kazandıran numaralar netleşecek. Özellikle büyük ikramiye tutarı, oyun severler tarafından yakından takip ediliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto’da oyuncular, 90 sayı arasından 6 numara seçerek kupon oluşturur. Çekiliş sonucunda doğru tahmin edilen sayı sayısına göre ikramiye kazanılır.

Tek kolon ücreti ise 20 TL olarak uygulanıyor. Büyük ikramiye, 6 bilen talihlilere dağıtılıyor.

YEREL ETKİ: BAYİLERDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Alanya ve Antalya genelinde özellikle çekiliş günlerinde şans oyunu bayilerinde yoğunluk yaşanıyor. Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bu tür oyunlara olan ilginin de arttığı gözleniyor.

Özellikle akşam saatlerinde bayilerde oluşan hareketlilik, küçük esnaf açısından da ek gelir kapısı oluşturuyor.