Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan orman yangını devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, alevleri kontrol altına almak için başlatılan çalışmalara hem havadan hem de karadan yoğun şekilde destek veriliyor.

Gece saatlerinde karadan yürütülen söndürme operasyonlarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden dahil oldu. Yetkililerin aktardığına göre, ekiplerin yangının ilerleyişini durdurmak amacıyla yürüttüğü mücadele aralıksız sürüyor.

RÜZGAR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Bölgedeki meteorolojik şartlar, söndürme çalışmalarını doğrudan etkiliyor. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle bazı noktalarda alevlerin yeniden parladığı bildirildi. Sahadaki orman ve itfaiye ekipleri, rüzgarın yön değiştirdiği bu kritik noktalara hızlıca yönlendirilerek müdahalede bulunuyor.

BÖLGESEL YANGIN RİSKİ VE MÜCADELE STRATEJİSİ

Akdeniz havzasındaki orman yangınlarında, özellikle vadi içlerinde oluşan yerel rüzgar akımları alevlerin kontrolünü zorlaştıran temel etkenlerin başında geliyor. Uzmanlara göre, rüzgarın anlık değişim gösterdiği bu tür topoğrafyalarda hava destekli müdahale hayati önem taşıyor. Ekiplerin bölgedeki yoğun mesaisi, yangın tamamen söndürülüp soğutma çalışmaları tamamlanana kadar devam edecek.