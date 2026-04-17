Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Kıbrıs gazisi Yusuf Akbulut’u evinde ziyaret etti

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Yusuf Akbulut’u evinde ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette gazi Akbulut ve eşi Rahime Akbulut ile yakından ilgilenen Öztürk, bir süre sohbet ederek gazinin sağlık durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

DEVLET GAZİLERİN YANINDA

Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Öztürk, vatan uğruna fedakarlık gösteren gazilerin her zaman öncelikli olduğunu vurguladı. Öztürk, “Gazilerimiz bizim baş tacımızdır” diyerek devletin ve milletin her zaman gazilerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

SAĞLIK VE HUZUR TEMENNİSİ

Kaymakam Öztürk, Kıbrıs gazisi Yusuf Akbulut ve ailesine sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisinde bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Alanya’da gerçekleştirilen bu tür ziyaretlerin, toplumsal vefa ve dayanışma kültürünün yaşatılması açısından önemli ve kıymetli olduğu değerlendiriliyor.