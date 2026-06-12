Alanya’nın Kargıcak Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Alman vatandaşı E.M.B’nin evine zorla girerek para gasp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli, jandarmanın çalışmasının ardından yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin, mağdurun evinden 20 bin lirayı aldığı öne sürüldü.
Olayın ardından E.M.B, evine maskeli ve bıçaklı 4 kişinin girdiğini ve kendisinden para aldıklarını belirterek jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen O.G. (34), İ.S. (31), İ.K. (30) ve İ.B.’nin (17) kimliklerini belirledi. Şüpheliler, Avsallar Mahallesi’ndeki adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.