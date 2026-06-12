CHP'de Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, Mayıs 2025'te yapılan grup yönetimi seçimlerinde görevlerine devam etmişti. Ancak son gelişmeler, Meclis grubundaki dengelerin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.

TBMM KAYITLARINDA DEĞİŞİKLİK

Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Başarır ve Günaydın'ın grup başkanvekilliği görevleri düşürüldü. Bunun ardından TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan özgeçmiş ve görev bilgilerinde de güncelleme yapıldığı belirtildi.

Karar, CHP'de kurultay sonrası yaşanan yönetim tartışmalarının Meclis grubuna da yansıdığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

GÜNAYDIN'DAN "HUKUKSUZLUK" TEPKİSİ

Kararın ardından açıklama yapan Gökhan Günaydın, uygulamaya sert tepki gösterdi.

Günaydın, kararın hukuki dayanağı olmadığını savunarak, "Olmayan MYK'nın verdiği hukuksuz bir karardır. TBMM'nin buna uymasını üzüntüyle karşılamak lazım. Biz gerekli duruşumuzu bozmadan devam ederiz" ifadelerini kullandı.

CHP'DE YENİ GÖREVLENDİRMELER GÜNDEMDE

Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre, boşalan grup başkanvekillikleri için yeni isimlerin kısa süre içinde belirlenmesi bekleniyor. Parti yönetiminin seçim yerine doğrudan atama yöntemini değerlendirdiği öne sürülüyor.

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başarır ve Günaydın'dan makam odalarını boşaltmalarını istediği yönündeki iddialar da siyasi gündemde yer aldı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

KURULTAY TARTIŞMASI SİYASİ GÜNDEMİN MERKEZİNDE

CHP'de kurultay sürecine ilişkin yaşanan tartışmalar ve "mutlak butlan" davası nedeniyle parti içindeki görüş ayrılıkları son haftalarda daha görünür hale geldi. Gökhan Günaydın'ın disiplin sürecine ilişkin gerekçeler arasında söz konusu dava kapsamında adının geçmesinin gösterildiği iddiaları da gündeme geldi.

Parti yönetiminin önümüzdeki günlerde Meclis grubundaki yeni yapılanmaya ilişkin resmi adımlar atması bekleniyor.

Kaynak: TBMM kayıtları, siyasi kulis bilgileri ve kamuoyuna yansıyan açıklamalar.