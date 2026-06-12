Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine yeni ilaçların dahil edildiğini bildirdi. Alınan yeni kararla birlikte farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan toplam 32 ilaç daha devlet güvencesi altına girdi.

Bakanlık açıklamasına göre, listeye eklenen ilaçların 21'i yerli üretimden oluşuyor. Bu adımla birlikte sağlık alanında yerli kapasitenin güçlendirilmesinin hedeflendiği aktarıldı. Işıkhan, genişletilen listenin vatandaşların tedavi imkanlarına erişimini doğrudan kolaylaştıracağını vurguladı.

YENİ KARAR HASTALAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

SGK geri ödeme listesine alınan tedavi ürünleri, kurum ile anlaşmalı eczanelerden hekim reçetesi karşılığında ücretsiz veya düşük bir katılım payı ödenerek temin edilebiliyor. Hastaların çeşitli tedavilerde ihtiyaç duyduğu bu yeni ilaçların maliyeti, genel sağlık sigortası kapsamında kurum bütçesinden karşılanacak.

İlgili kararın ardından, geri ödeme kapsamına alınan yerli ve ithal 32 ilacın güncel listesinin SGK'nın resmi kanalları ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ekleri üzerinden eczacıların ve vatandaşların erişimine sunulması planlanıyor.