Resmi Gazete'de yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) kararına göre, zorunlu trafik sigortası genel şartlarında köklü bir değişikliğe gidildi. 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, kaza sonrası araçlarda oluşan değer kaybı tazminatı süreci tamamen otomatik hale getiriliyor.

Mevcut sistemde araç sahiplerinin değer kaybı için ayrıca başvuru yapması gerekirken, yeni dönemde bu zorunluluk ortadan kalkıyor. Ekspertiz incelemeleri sırasında aracın markası, yaşı, modeli, geçmiş hasar kayıtları ve yıpranma payı gibi kriterler göz önüne alınarak değer kaybı doğrudan hesaplanacak. Belirlenen bu tutar, hak sahibinin talebi beklenmeksizin sigorta şirketi tarafından sisteme kaydedilecek.

YENİ SİSTEMDE BİLGİLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Otomatik hesaplanan değer kaybı tutarları hakkında hak sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğü doğrudan sigorta şirketlerine verildi. Şirketler, hesaplanan tazminat miktarını kısa mesaj, mobil uygulamalar veya e-Devlet altyapısı üzerinden yazılı olarak araç sahiplerine iletmek zorunda olacak.

PARÇA DEĞİŞİMİNDE HANGİ KURALLAR GEÇERLİ OLACAK?

Düzenleme, kaza sonrası onarım süreçlerinde sıkça tartışılan yan sanayi parça kullanımına da yeni kurallar getiriyor. Artık onarımı mümkün olmayan parçaların değişiminde orijinal parça kullanımı esas kabul edilecek. Eğer orijinal olmayan eşdeğer bir parça kullanılacaksa, bu parçanın araca uygunluğunu ispat etme sorumluluğu tamamen sigorta şirketine ait olacak.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN NE DEĞİŞİYOR?

Bu düzenleme, kaza mağduru sürücülerin bürokratik işlemlerle vakit kaybetmesini önleyecek pratik bir kolaylık sunuyor. Sürücüler artık değer kaybı için dilekçe yazmak veya aracı kurumlarla çalışmak yerine, doğrudan e-Devlet veya SMS üzerinden gelecek bildirimleri takip ederek hak ettikleri tazminata ulaşabilecek. Uzmanlara göre bu adım, onarım süreçlerindeki kalite sorunlarını da önemli ölçüde azaltacak.