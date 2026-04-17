ULUSLARARASI Voleybol Federasyonu'nun en üst düzey ismi olan Başkan Fabio Azevedo, 2026 etkinlik takvimi kapsamında Alanya'ya ve organizatörlere özel bir teşekkür mesajı gönderdi. Alanya'nın plaj voleybolunda küresel bir marka olma yolundaki adımlarını büyük bir mutlulukla takip ettiklerini belirten Azevedo, kentin spor altyapısına övgüler yağdırdı.

TESİSLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU TAM NOT ALDI

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nin dünya standartlarındaki donanımına dikkat çeken Azevedo, "Alanya, hızla bir dünya plaj voleybolu şehri haline geliyor. O güzel plajınızda ve geçtiğimiz yıl şehre kazandırdığınız kalıcı tesislerde yeniden ağırlanmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu tesislerin bir kez daha böylesine muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yapması, sporda sürdürülebilirliğin en somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.

‘HARİKA İŞ BİRLİĞİ RUHUNUZU TAKDİR EDİYORUZ’

Alanya'nın vizyonunun uluslararası standartlarla birebir örtüştüğünü belirten FIVB Başkanı, kentin ortaya koyduğu takım çalışmasını şu sözlerle kutladı: "FIVB'nin stratejik vizyonuyla tam uyum içinde sergilediğiniz bu güçlü bağlılık, harika iş birliği ruhunuz ve şehrinizde yeni bir dev etkinliğe ev sahipliği yapma arzunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum."

SPORCULARA ÇAĞRI: BU MUHTEŞEM OLANAKLARIN TADINI ÇIKARIN

Mesajında turnuvada mücadele edecek sporculara da seslenen Azevedo, Alanya'nın sunduğu imkanların değerine vurgu yaparak, "Lütfen sahada elinizden gelenin en iyisini yapın ve Alanya’nın kıymetli organizatörleri tarafından sizlere sunulan bu muhteşem olanakların tadını çıkarın." dedi.

ALANYA’YA EKİBİNE TEŞEKKÜR

Bu büyük uluslararası başarının arkasındaki kurumsal dayanışmaya da vurgu yapan FIVB Başkanı Azevedo, mesajını kurumları onurlandıran şu sözlerle tamamladı: "Alanya Belediyesi'ne, Alanya hükümet yetkililerine ve bu vizyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Ortaya koyduğunuz bu büyük çabayı gerçekten çok takdir ediyor ve desteklerinizi asla hafife almıyoruz. Hepinize harika bir etkinlik dönemi diliyor, en kısa zamanda sizlerle görüşmeyi umut ediyorum."

Kaynak: ALTAV BÜLTEN