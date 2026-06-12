Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Haziran akşamı Türkler Mahallesi Zelenegorsk Caddesi’nde trafik denetimi gerçekleştirdi. Saat 18.00 sıralarında yapılan kontroller sırasında bir sürücünün aracıyla drift yaptığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından durdurulan sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konulduğunu açıkladı. Ayrıca olayın sadece idari yaptırımla sınırlı kalmadığı, sürücü hakkında adli işlem de başlatıldığı öğrenildi.

Trafik ekipleri, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan araç hareketliliği nedeniyle denetimlerin Alanya genelinde sürdürüleceğini belirterek, trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı sıfır tolerans uygulanacağını vurguladı.