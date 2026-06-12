Antalya'da 9 yıl boyunca devlet memuru olarak görev yapan Begüm Önder, masa başı işinden ayrılarak Avrupa'da TIR şoförlüğüne başladı. Edinilen bilgilere göre, son 2,5 yıldır uluslararası taşımacılık yapan Önder, mesleğin zorluklarına rağmen hayalindeki hayatı sürdürüyor.

Yurt içinde başladığı şoförlük kariyerini yurt dışına taşıyan Önder, genellikle Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Almanya ve Fransa hatlarında direksiyon sallıyor. Gün içinde bazen üç farklı ülkeye giriş çıkış yaptığını belirten sürücü, farklı kültürleri tanımanın ve yeni insanlarla karşılaşmanın işin en cazip yanı olduğunu aktardı.

FİZİKSEL ZORLUKLAR VE KADIN SÜRÜCÜLER

Brandalı dorsede çalıştığı için bazı fiziksel görevlerde zorlandığını ifade eden Önder, erkek meslektaşlarının yarım saatte bitirdiği bir işlemi bir saatte tamamladığını ancak pes etmediğini vurguladı. Önder'in açıklamalarına göre, işin asıl zorlayıcı kısmı araç kullanmak değil, aylarca evden ve aileden uzak kalmanın getirdiği psikolojik yük. Son seferinde yurt dışında kesintisiz 7 ay geçiren Önder, mesaisinin ardından Türkiye'ye uçakla dönüş yaptı.

AVRUPA YOLLARINDA GÜVENLİK RİSKLERİ NELER?

Uluslararası lojistik sektöründe Avrupa rotaları, özellikle kargo ve akaryakıt hırsızlığı açısından çeşitli riskler barındırıyor. Önder, Fransa ve İspanya'nın belirli bölgelerinde mazot hırsızlığının yaygın bir sorun olduğuna dikkat çekti. Bu tür güvenlik açıkları nedeniyle, uluslararası taşımacılık yapan şoförlerin güzergah planlamasında özel korumalı park alanlarını tercih etmesi ve ek önlemler alması büyük önem taşıyor.

Karar sürecinde annesi ve ağabeyinden destek alan Önder, çevresindeki birçok kişinin güvenceli bir işi bırakmasına şaşırdığını dile getirdi. Antalya gibi turizm ve ticaretin merkezinde yer alan bir kentten çıkarak sınır ötesi taşımacılık yapan Önder'in bu radikal kariyer değişimi, bölgede alternatif meslek arayışındaki kişilere de farklı bir perspektif sunuyor. Mutsuz olduğu bir işte kalmak yerine denemeyi seçtiğini belirten Önder, şoförlük yapmak isteyen tüm kadınlara teknik engellerin aşılabileceği mesajını verdi.