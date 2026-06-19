ALANYA’DA yaklaşık bir hafta önce serinlemek amacıyla Alara Çayı’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Ahmet Polat için başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgedeki zorlu su altı şartları nedeniyle çalışmalar titizlikle sürdürülürken, ekipler çayın farklı noktalarında yoğunlaştırılmış tarama yapıyor. Çalışmalara; AFAD Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İHH Arama Kurtarma, Polis Dalgıç ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) birimleri katıldı.

KAYMAKAM ÖZTÜRK SAHADA İNCELEME YAPTI

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. AFAD Antalya İl Müdürü Necmi Erçin’in de eşlik ettiği incelemede, su altı arama faaliyetlerinin mevcut durumu ve operasyon planlaması değerlendirildi. Kaymakam Öztürk, sahadaki incelemelerinin ardından Ahmet Polat’ın ailesiyle de görüşerek süreç hakkında bilgi verdi ve desteklerini iletti. Çalışmaları yürüten ekiplere kolaylıklar dileyen Öztürk, arama faaliyetlerinin tüm imkanlarla sürdürüldüğünü belirtti. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Şerife ÇOBAN