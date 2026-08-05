Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde son dönemde artan hasta yoğunluğu nedeniyle uzun bekleme süreleri yaşanıyor. Atatürk Devlet Hastanesi'nin kapatılmasıyla birlikte bölgedeki hasta yükünün büyük bir kısmının bu merkeze kayması, kayıt ve tedavi süreçlerinde aksamalara yol açtı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, acil servise başvuran vatandaşlar muayene olabilmek için saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor. Özellikle acil müdahale gerektirmeyen hastaların da doğrudan acil servislere yönelmesi, mevcut yığılmayı daha da artırıyor. Hasta yakınları, uzun bekleme sürelerinin hem tedavi bekleyenleri hem de refakatçileri fiziksel ve psikolojik olarak zorladığını ifade ediyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ YÜKÜ ARTTI

Yaşanan yoğunluk, hastanede görev yapan doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin çalışma koşullarını doğrudan etkiliyor. Gün boyunca art arda gelen vakalara müdahale etmeye çalışan ekiplerin iş yükü ciddi oranda artmış durumda. Bu temponun, sağlık çalışanlarının motivasyonunu düşürebileceği ve hizmet verimliliğine olumsuz yansıyabileceği değerlendiriliyor.

ACİL SERVİSTEKİ YOĞUNLUK NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?

Vatandaşlar, Atatürk Devlet Hastanesi'nin eksikliğinin kalıcı bir soruna dönüştüğünü belirterek bölgedeki sağlık planlamasının gözden geçirilmesini talep ediyor. Yığılmanın önlenmesi adına acil servislere ek personel görevlendirilmesi ve yeni poliklinik alanlarının açılması öne çıkan beklentiler arasında yer alıyor. Mevcut kapasitenin artırılmasına yönelik yetkililerden gelecek adımlar, Antalya'da sağlık hizmeti alan binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor.