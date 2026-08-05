Antalya kıyılarında rüzgar ve dalgaların etkisiyle yüzeye çıkan mikroplastik kirliliği yeniden ciddi boyutlara ulaştı. Uzmanlar, Çıralı'dan Konyaaltı'na kadar uzanan sahil şeridinde halk sağlığını tehdit eden bu durum karşısında denize girilmemesi uyarısında bulunuyor.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, kirliliğin temel nedenlerinden biri olarak deniz araçlarını işaret etti. Teknelerin atıklarını kurallara uygun şekilde bertaraf etmek yerine doğrudan denize boşalttığını belirten Günay, sahil bandını kullanan vatandaşların da çöplerini geride bıraktığına dikkat çekti. Günay, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve yerel yönetimlerin acilen sıkı denetimlere başlaması ile cezaların caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini aktardı.

UZMANLARDAN KRİTİK SAĞLIK UYARISI

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, 2 Temmuz 2026 tarihinde Kemer ilçesi Tekirova beldesinde kaydedilen görüntülere atıfta bulunarak tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Kirliliğin Phaselis, Çamyuva, Sarısu ve Alacasu bölgelerine yayıldığını bildiren Öztürk, mikroplastiklerin hastalık taşıyıcı mikroorganizmalar barındırma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Özellikle çocukların, yaşlıların ve yüzme bilmeyenlerin bu suları yutması halinde ciddi sağlık riskleri doğabileceği uyarısı yapıldı.

KİRLİLİĞİN KAYNAĞI İTHAL ATIKLAR MI?

Antalya Körfez Gazetesi'nin haberine göre, denizdeki plastiklerin Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesislerinden kaynaklanmış olabileceği iddia ediliyor. Çevresel Araştırma Ajansı (EIA) tarafından hazırlanan rapora göre, Mayıs 2021 ile Temmuz 2024 yılları arasında 13 İngiliz şirketi, Adana'daki Kemal Deniz geri dönüşüm bölgesine 52 bin ton evsel plastik atık gönderdi. Raporda, bölgeye toplam 545 sevkiyat yapıldığı ve tesis çevresindeki su kaynaklarında yoğun mikroplastik tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Akdeniz havzasını etkileyen bu çevresel tehdit, Antalya'nın doğusunda yer alan Alanya'da da olası yansımaları açısından yakından takip ediliyor. Turizm sezonunun yoğun geçtiği günlerde, deniz ekosisteminin korunması ve kıyı temizliği konusundaki denetimlerin tüm bölge geneline yayılması büyük önem taşıyor.