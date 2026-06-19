​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Örgütü, parti içi dinamikleri ve geleceğe yönelik stratejileri ele almak üzere çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Alanya İlçe Örgütü binasında gerçekleşen zirveye, partinin üst düzey il ve ilçe yöneticileri ile milletvekilleri tam kadro katıldı.

​Toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri Mustafa Erdem, Aykut Kaya ve Aliye Coşar ile belediye meclis üyelerinin katılımıyla partililerle bir araya geldiklerini belirtti.

​ÖRGÜTÜN BUGÜNÜ VE YARINI MASAYA YATIRILDI

​Toplantının ana gündem maddesini parti örgütünün mevcut durumu ve gelecekte atılacak adımlar oluşturdu. Katılımcıların görüş ve önerilerini özgürce paylaştığı buluşmada, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ve saha çalışmaları detaylı bir şekilde ele alındı. Ortak akıl vurgusunun yapıldığı toplantıda, Alanya yerelinde ve Antalya genelinde yürütülecek siyasi stratejiler üzerinde duruldu.

​ÖZGÜR ÖZEL LİDERLİĞİNDE İKTİDAR HEDEFİ

​Toplantıda öne çıkan en güçlü mesaj ise dayanışma ve genel iktidar yürüyüşü oldu. İlçe Başkanı Bülent Kandemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde partiyi iktidara taşıma noktasında tam bir kararlılık içinde olduklarını ifade etti. Birlik ve beraberlik vurgusunun yenilendiği zirvede, tüm kademelerin omuz omuza mücadele edeceği belirtildi.

​​Mücadeleyi büyüterek sürdüreceklerini belirten Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

​"Katılımları ve katkılarıyla toplantımıza güç veren tüm yöneticilerimize, belediye meclis üyelerimize ve partililerimize teşekkür ediyor; halkın iktidarını kurma yolunda omuz omuza mücadelemizi büyüterek sürdürüyoruz."

Muhabir: Sudi Çandır