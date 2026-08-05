Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın yıkıcı etkilerinden uzaklaşmaları amacıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde misafir edilen Ukraynalı çocuklar, tatillerini tamamladı. Öğretmenleri Iryna Hutnyk ve Olena Zozulevych rehberliğinde ilçeye gelen çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Antalya Ekspres'in aktardığı bilgilere göre, sürecin temelleri geride bıraktığımız haziran ayında atıldı. Ukrayna Antalya Başkonsolosu Boğdan Konopliastyi'nin Kemer Belediyesine yaptığı ziyarette gündeme gelen ağırlama talebi, Başkan Topaloğlu tarafından memnuniyetle karşılanarak hayata geçirildi. Gerçekleşen teşekkür ziyaretinde Kemer Belediye Meclis Üyesi Cansın Efir de hazır bulundu.

KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLERLE MORAL DEPOLADILAR

Kemer Belediyesi tarafından titizlikle hazırlanan program kapsamında, savaş mağduru çocuklar ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Deniz ve güneşin tadını çıkaran grup, aynı zamanda çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlere katılarak savaşın yarattığı travmatik ortamdan bir süreliğine uzaklaştı.

BÖLGE BELEDİYELERİNİN İNSANİ YARDIM ROLÜ NEDİR?

Akdeniz bölgesi, savaşın başından bu yana mağdur siviller için önemli bir güvenli liman işlevi görüyor. Kemer ve Alanya gibi turizm merkezleri, sadece tatil destinasyonu olmanın ötesine geçerek kriz dönemlerinde insani bir misyon da üstleniyor. Yerel yönetimlerin sağladığı bu tür rehabilitasyon destekleri, bölgenin uluslararası kamuoyundaki güvenilir imajını pekiştiriyor ve çocukların psikolojik gelişimine doğrudan katkı sunuyor.

Ziyaret sırasında duygularını paylaşan Başkan Necati Topaloğlu, çocuklara güvenli bir ortam sunabilmenin ve yüzlerindeki gülümsemeyi görmenin her şeye değer olduğunu vurguladı. Savaşın hiç kimseye bir fayda sağlamadığını belirten Topaloğlu, en büyük temennilerinin devam eden çatışmaların bir an önce son bulması olduğunu ifade etti.