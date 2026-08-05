Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi sınırlarında yer alan ve son günlerde yüksek sesli müzikli eğlencelerle tartışma yaratan Karataş Mağarası için yeni bir süreç başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, mağaranın koruma sınıfının yeniden belirlenmesi amacıyla jeolog ve biyologlardan oluşan bir uzman heyet teknik incelemelere başladı.

Daha önce "D" koruma grubunda yer alan mağara, içerisinde yarasaların yaşaması ve su kaynakları barındırması nedeniyle dikkat çekiyordu. Tarihi dokuya ve doğal yaşama zarar verebileceği endişesiyle yükselen tepkiler, yetkilileri harekete geçirdi. Uzmanların hazırlayacağı detaylı rapora göre mağaranın yeni statüsü kesinleşecek.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere, mağarada 10 Ocak 2026 tarihinde yapılması planlanan bir tekno parti organizasyonu kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmış ve ilgili kurumlarca iptal edilmişti. Yakın zamanda ise 8 Ağustos için "Temple of Rising" adıyla Antik Yunan konseptli yeni bir etkinlik duyuruldu.

Eleştiriler üzerine bir açıklama yapan mağara işletmecileri, müzikli etkinliklerin mağara içerisinde veya yarasaların yaşam alanlarının yakınında değil, dışarıdaki işletmeye ait açık alanda yapılacağını aktardı.

KORUMA GRUBU DEĞİŞİKLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

Mevcut durumda Karataş Mağarası, belirgin bir ekolojik niteliği veya tescile değer flora ve faunası bulunmayan yerleri tanımlayan "D grubu" statüsünde bulunuyor. Bu statü, alan üzerinde yasal bir kısıtlama veya koruma zorunluluğu getirmiyor.

Ancak uzman raporu doğrultusunda mağaranın daha üst bir koruma grubuna alınması halinde, bölgedeki her türlü ticari faaliyet ve eğlence organizasyonu sıkı yasal denetimlere tabi olacak. Bu durum, mağaranın gelecekteki kullanım şeklini ve ticari faaliyet sınırlarını tamamen yeniden çizecek.

BİN YILLIK TARİHİ GEÇMİŞ

Karataş ailesi tarafından 1998'de ihale ile satın alınan 30 dönümlük arazi içindeki mağara, 1081 yıllık kapalılık döneminin ardından 2011'de Turizm Bakanlığı izniyle orman yüksek mühendisi Nasuh Karataş tarafından restore edilerek ziyarete açılmıştı. Toplam 500 metre uzunluğunda olan ve 213 metrelik bölümü gezilebilen mağaranın içinde küçük bir şelale ve göl yer alıyor.

Tarihi kaynaklara göre, M.S. 930 yılına kadar Aziz Paulos Mağarası olarak bilinen bu alan önemli olaylara tanıklık etti. Aziz Paulos'un M.S. 46 ve 47 yıllarında Hristiyanlığı yaymak amacıyla burada çevre halkıyla iki kez toplantı yaptığı, ayrıca Büyük İskender'in savaş silahlarını saklayıp askerlerini mağaranın çamuruyla tedavi ettirdiği belirtiliyor.