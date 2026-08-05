Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının dış cephesindeki Mustafa Kemal Atatürk silüeti ve "Ne Mutlu Türküm" yazısı, kurum ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla yenilendi. Yerel basının aktardığına göre, uzun süredir bakımsız kalan ve solan semboller, basında yer alan haberlerin ve vatandaşların çağrılarının ardından yeniden estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Zamanla yıpranan dış cephe unsurları, bölge halkının ve kamuoyunun dikkatini çekmişti. Tarihi ve manevi değeri olan bu sembollerin eski görünümü eleştirilere neden olurken, kurum yetkilileri gelen talepler üzerine harekete geçti.

KAMUOYU ÇAĞRISI SONUÇ VERDİ

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında, silüet ve yazı yeniden boyandı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu binanın dış cephesi ilk günkü canlılığına yakın bir duruma getirildi. Bölgeden geçen vatandaşlar, yapılan düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

KAMU BİNALARINDAKİ SEMBOLLERİN KORUNMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Kamu binalarının dış cephelerinde yer alan milli semboller, devletin kurumsal kimliğini ve tarihi değerlere verilen önemi yansıtıyor. Uzmanlar, bu tür görsel unsurların iklim şartlarına bağlı olarak periyodik bakıma ihtiyaç duyduğunu, kurumların vatandaş bildirimlerini dikkate alarak hızlı aksiyon almasının kamu yönetimi ile halk arasındaki iletişimi güçlendirdiğini vurguluyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından değerlendirmede bulunan vatandaşlar, milli değerleri simgeleyen unsurların düzenli olarak korunması gerektiğinin altını çizdi. Gerçekleştirilen bu restorasyon, yerel halk tarafından yerinde ve gerekli bir idari adım olarak nitelendirildi.