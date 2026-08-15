Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik ile sektörde yeni bir döneme giriliyor. Sektördeki hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen düzenleme kapsamında, kiralık araçlara yaş, kilometre ve hasar durumu kısıtlamaları getirildi. Yönetmelik, 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı kurallara göre, ticari amaçla araç kiralayan tüm işletmelerin yetki belgesi alması zorunlu tutuluyor. İşletmelerin meslek odası kaydı ve vergi mükellefiyeti bulunması şart koşulurken, sorumlu personelin mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamlaması beklenecek. Ayrıca, sektörün tek bir çatı altından denetlenebilmesi için 1 Ocak 2027'ye kadar Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi kurulacak.

KİRALIK ARAÇLARDA YAŞ VE KİLOMETRE SINIRI NEDİR?

Yeni düzenlemenin en belirgin maddeleri arasında araçların fiziki durumlarına yönelik kısıtlamalar yer alıyor. Klasik otomobiller kapsam dışında bırakılmak üzere, 6 yaşından büyük taşıtların kiralanmasına artık izin verilmeyecek. Kilometre sınırında ise standart araçlar için 180 bin, elektrikli araçlar için 300 bin kilometre üst limiti uygulanacak. Ağır hasar kayıtlı veya periyodik bakımları eksik olan taşıtlar da kiralama döngüsünden çıkarılacak.

DEPOZİTO KESİNTİLERİNE NASIL BİR STANDART GELDİ?

Tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla depozito alımları süreye endeksleniyor. Bildirilen karara göre, 1 ila 6 günlük kısa süreli kiralamalarda en fazla 3 günlük kira bedeli kadar depozito talep edilebilecek. 7 ila 29 gün arasındaki kiralamalarda ise bu sınır 7 günlük bedel ile sınırlandırılıyor. Tüketiciden alınan depozitoların, araç tesliminden sonraki 7 gün içinde eksiksiz iade edilmesi yasal bir zorunluluk haline geliyor.

YENİ DÜZENLEME TÜKETİCİ VE İŞLETMELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Mevzuat değişikliği, merdiven altı olarak tabir edilen güvencesiz kiralama işlemlerini büyük ölçüde ortadan kaldırmayı öngörüyor. Tüketiciler, standartları devlet tarafından belirlenmiş, bakımlı ve yeni nesil araçları belirli bir çerçevede kiralama imkanına kavuşacak. Büyükşehirlerdeki işletmelere getirilen en az 10 araçlık filo ve hibrit veya elektrikli araç bulundurma zorunluluğu ise sektördeki kurumsallaşmayı hızlandıracak.

Geçiş sürecinin sağlıklı yürütülmesi adına işletmelere kademeli bir takvim sunuldu. Yetki belgesi alım işlemleri için 1 Temmuz 2027'ye kadar mühlet verilirken, filo büyüklüğü ve nitelik kriterlerinin tamamlanması için son tarih 1 Ocak 2028 olarak belirlendi.