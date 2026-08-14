Antalya Serbest Bölgesi, 2026 yılı temmuz ayında 169 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 oranında büyüme kaydetti. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, bölgenin temmuz ayı ihracatı yüzde 227,2 gibi dikkat çekici bir artışla 115,1 milyon dolara yükseldi.

Yılın ilk yedi aylık dönemi değerlendirildiğinde ise ocak-temmuz ayları arasındaki toplam ihracat, yüzde 40,2 artış göstererek 447 milyon dolara ulaştı. Bu rakamlar, bölgenin dış ticaret odaklı yapısının giderek güçlendiğini ortaya koydu.

TÜRKİYE GENELİNDE TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİ

Ticaret Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren 19 serbest bölgenin toplam ihracatı, ocak-temmuz döneminde yüzde 6,9 artarak 7,7 milyar dolar seviyesine çıktı. Sadece temmuz ayında ise serbest bölgelerin toplam ihracatı yüzde 11,3 artışla 1,152 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Antalya Serbest Bölgesi, Batı Anadolu ve Trabzon ile birlikte ihracat artışının yüzde 10'un üzerinde seyrettiği 6 bölge arasında yer alarak Türkiye genelindeki büyümeye en yüksek katkıyı sağlayan merkezlerden biri oldu.

TEKNOLOJİ ODAKLI İHRACATIN BÖLGEYE ETKİSİ NEDİR?

Türkiye genelindeki serbest bölgelerden yapılan satışlar içinde ihracatın payı yüzde 76,8 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak-temmuz döneminde orta-ileri teknoloji ürünlerinin payı yüzde 50,4, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 7 oldu. İki grubun toplam ihracattaki yüzde 57,4'lük ağırlığı, Türkiye'nin katma değerli üretim hedeflerine ulaştığını gösteriyor.

Turizm ağırlıklı bir yapıya sahip olan Antalya ve çevresi için sanayi ile teknoloji ihracatındaki bu ivme, bölgesel ekonominin çeşitlenmesi açısından büyük önem taşıyor. ASBAŞ'ın yürüttüğü altyapı çalışmalarıyla desteklenen bu büyümenin, Akdeniz Bölgesi'ndeki istihdam olanaklarını artırması ve yerel ekonomiye sağlanan döviz girdisini kalıcı hale getirmesi yakından takip ediliyor.