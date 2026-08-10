Alanya Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, barınma ihtiyacı duyan dar gelirli vatandaşlara destek sağlamak amacıyla yeni bir adım attı. Bu kapsamda, ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere toplam 30 adet konteyner ev alımı için 3 Eylül 2026 tarihinde açık ihale düzenleneceği duyuruldu.

Yayımlanan resmi ilana göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilecek mal alım süreci, yalnızca yerli isteklilerin katılımına açık olacak. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2026/1445346 olarak belirlenen sürecin teklif değerlendirmesi, tamamen ekonomik açıdan en avantajlı fiyat esasına dayandırılacak.

TESLİMAT ALANYA MERKEZE 20 KİLOMETRE UZAĞA YAPILACAK

Konteyner evlerin temin süreci için yüklenici firmaya, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 7 takvim günü içinde işe başlama zorunluluğu getirildi. Toplam 30 adet yapının idareye teslimat süresi ise 40 takvim günü olarak sınırlandırıldı.

İdare tarafından belirlenecek teslimat noktasının, Alanya ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alacağı aktarıldı. Bu lojistik planlama, sosyal yardımların ağırlıklı olarak merkeze uzak mahallelerdeki veya kırsaldaki ihtiyaç sahiplerine yönlendirilebileceğine işaret ediyor.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI NELER?

Kamu alımlarında standartlaşmayı sağlamak amacıyla başvuruların tamamı dijital ortamda yürütülecek. İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden hazırlayarak e-imza ile onaylamaları gerekiyor.

Fiziksel evrak kabul edilmeyecek olan sürecin e-teklif açılış işlemi, 3 Eylül saat 10.00'da Cumhuriyet Mahallesi Eğri Köprü Caddesi’nde bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek. İhale dokümanına ve ayrıntılı teknik şartnamelere EKAP üzerinden erişilebilecek.