Antalya'nın Akseki ve Döşemealtı ilçelerinin belediye başkanları, beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte Yeni Parti saflarına katıldı. Yeni Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından organize edilen törende, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça ve Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'a rozetleri takıldı.

Yeni Parti Antalya İl Başkanı Nail Kamacı'nın aktardığına göre, bu katılımlar belediye başkanlarının tamamen kendi iradeleriyle gerçekleşti. Kamacı, 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya'da 16 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi'nin kazanıldığını hatırlatarak, partinin büyüme ivmesinin devam edeceğini bildirdi. Yargı süreçleri ve belediyelere yönelik operasyonlara da değinen Kamacı, mahkeme kararlarını siyasi bir baskı aracı olarak gördüklerini ifade etti.

HİZMET VE DEMOKRASİ VURGUSU

Tören sırasında söz alan Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça, kararlarının temelinde halkın iradesi ve demokrasi yattığını açıkladı. Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde bu adımı attıklarını belirten Akça, makam beklentisi içinde olmadıklarını ve Cumhuriyet değerlerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal ise beş yıllık görev süreleri boyunca halkın gurur duyacağı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini duyurdu. Dal, yetkisiz mahkemelerin siyasi süreçlere müdahalesini kabul etmediklerini de sözlerine ekledi.

YEREL SEÇİM SONRASI SİYASİ TABLO

Antalya genelinde 31 Mart yerel seçimlerinin ardından oluşan siyasi atmosfer, yerel yönetimlerdeki dengeleri yeniden şekillendiriyor. İl genelinde büyükşehir ve 16 ilçede elde edilen seçim başarıları, bölgedeki siyasi hareketliliğin ve yeni katılımların stratejik zeminini oluşturuyor.

Katılım töreni, belediye başkanları ve meclis üyelerine rozetlerinin takılmasıyla sona erdi. Yeni Parti yöneticileri, önümüzdeki süreçte partiye yönelik ilginin artarak süreceği yönünde mesajlar verdi.