Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET tarafından hayata geçirilen Halk Et projesi kapsamında, vatandaşlara uygun fiyatlı et ürünleri sunan mobil tırın yeni haftalık rotası belli oldu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerel besicilerden temin edilen etler, haftanın her günü farklı bir ilçede tüketiciyle buluşacak.

Belirlenen takvime göre Mobil Halk Et Satış Mağazası, pazartesi günleri Kemer Pazartesi Pazarı karşısında konumlanırken, salı günleri Elmalı Belediye Meydanı'nda hizmet veriyor. Çarşamba günü Korkuteli Merkez Çayırlı Cami önünde duraklayan araç, perşembe günü Demre Pazar Yeri'nde satış yapıyor.

HAFTASONU SATIŞ NOKTALARI VE SAATLERİ

Cuma günü Kumluca Büyük Yeni Pazar Yeri'nde vatandaşları karşılayan mobil mağaza, cumartesi günü Finike Yeni Mahalle Pazar Yeri'nde, pazar günü ise Kaş-Kalkan Otogarı içerisinde faaliyet gösteriyor. ANET yetkililerinin aktardığına göre, araç hafta içi ve cumartesi günleri 10.00 ile 18.00 saatleri arasında, pazar günleri ise 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık bulunuyor.

PROJENİN YEREL EKONOMİYE KATKISI NEDİR?

Antalya sınırlarındaki besicilerden alınan hayvanların doğrudan ANET tesislerinde işlenmesiyle tedarik zinciri kısalıyor. Bu model, aracı maliyetlerini ortadan kaldırarak hem yerel üreticinin pazar bulma sorununu çözüyor hem de tüketicilerin piyasa koşullarına kıyasla daha ekonomik fiyatlarla hayvansal proteine erişimini kolaylaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal ve merkez dışı ilçelere yönelik bu tür ekonomik destek hamleleri, Alanya dahil olmak üzere tüm Antalya genelinde kamuoyu ilgisiyle yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, temel gıda ürünlerine ulaşımı destekleyen benzer kamu hizmetlerinin bölge geneline yayılmasını bekliyor.