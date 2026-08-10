14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, Ticaret Bakanlığı ülke genelinde okul ürünlerine yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlattı.

Bakanlık açıklamasına göre, okul ve beslenme çantalarından kalem, silgi, makas ve boya malzemelerine kadar pek çok kırtasiye ürünü mercek altına alınıyor. Aynı zamanda okul kıyafetlerindeki kısıtlanmış kimyasallar ile çocuklar için tehlike arz edebilecek kordon ve bağcık detayları da titizlikle inceleniyor.

Riskli bulunan ürünler akredite laboratuvarlarda teste tabi tutuluyor. İncelemeler sonucunda güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya sürülmesi yasaklanarak toplatılacak ve bu ürünlerin imalatçı ile ithalatçılarına idari yaptırım uygulanacak.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER NEREDEN TAKİP EDİLİYOR?

Vatandaşlar, denetimler sonucu güvensiz bulunan ürünlerin listesine Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden doğrudan erişebiliyor. Öte yandan, okul alışverişlerinin hız kazandığı zincir market, kırtasiye ve perakende mağazalarında tüketici mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat etiketi denetimleri de aralıksız sürdürülüyor.

VELİLER OKUL ALIŞVERİŞİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yetkililer, kırtasiye malzemesi alırken ürünün üzerinde imalatçı veya ithalatçının açık adresinin, marka bilgilerinin ve Türkçe uyarıların bulunmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye gereçlerinde yaş sınırları ile 'CE' işaretinin aranması ve kıyafetlerdeki Türkçe etiketlerin okunması, çocukların sağlığı açısından büyük önem taşıyor.