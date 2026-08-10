Antalya'da semt pazarlarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi amacıyla esnaf ve yerel yönetimler arasında ortak hareket etme gerekliliği gündeme taşındı. Antalya Semt Pazarcıları Odası Başkanı İsmail Öz'ün aktardığına göre, pazar alanlarının daha temiz, aydınlık ve müşteri dostu hale getirilmesi ticari rekabet açısından hayati önem taşıyor.

Pazar yerlerinin esnaf için sadece bir satış noktası değil, doğrudan bir ekmek kapısı olduğuna dikkat çekildi. Güçlü sermayeye sahip zincir marketlerle baş edebilmenin temel yolunun, daha kullanışlı ve modern alışveriş alanları yaratmaktan geçtiği ifade edildi.

ZİNCİR MARKETLER GİBİ YATIRIM YAPILMALI

Market zincirlerinin kiraladıkları dükkanlara dahi bütçe ayırarak ciddi yatırımlar yaptığını hatırlatan Öz, pazarcı esnafının da kendi tezgah alanlarını iyileştirme konusunda inisiyatif alması gerektiğini bildirdi. Temizlik, düzen ve aydınlatma gibi temel müşteri beklentilerinin yalnızca belediyelerin sorumluluğuna bırakılmaması gerektiği, esnafın da kazancının bir kısmını iş alanına yatırmasının şart olduğu belirtildi.

PEYNİR VE BALIK TEZGAHLARINDAKİ KOKU SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

Mevcut fiziki sorunlara somut bir örnek veren oda yönetimi, özellikle peynir ve balık satışı yapılan bölümlerde yaşanan aşırı sıcaklık ve koku problemlerine dikkat çekti. Bu tür spesifik altyapı sorunlarının, esnaf ve yerel yönetimin karşılıklı uzlaşmasıyla çözülebileceği kaydedildi. Sektörel beklentilere göre, müşteri konforunu doğrudan etkileyen bu iklimlendirme ve hijyen eksiklikleri giderilmediği takdirde, tüketicilerin tam donanımlı kapalı zincir marketlere yönelimi hızlanarak devam edecek.

Antalya genelindeki pazar kültürünün yaşatılması ve pazar payının korunması için tüm paydaşlara çağrı yapıldı. Üretici, pazarcı, meslek odaları, belediyeler ve devlet kurumlarının eşgüdümlü çalışarak geleceğin modern pazar yerlerini inşa etmesi gerektiği vurgulandı.