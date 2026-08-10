Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya kent belleğinde önemli bir yere sahip olan Dokuma alanının ikinci etap çalışmalarına ilişkin iddialara yanıt verdi. Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin değerlendirme raporu üzerine bir açıklama yapan Kocagöz, sürecin şeffaf bir katılımcı modelle yürütüleceğini bildirdi.

Haber Merkezi'nin aktardığı bilgilere göre, alana yönelik henüz kesinleşmiş bir mimari proje, yatırım kararı veya ihale bulunmuyor. Mimarlar Odası'nın yapay zeka ile hazırlanan görsellere yönelik eleştirilerine değinen Kocagöz, teknolojinin uzmanların yerini alamayacağını, sadece vatandaşların fikirlerini somutlaştırmak için bir araç olarak kullanıldığını vurguladı.

ÇOK DİSİPLİNLİ DANIŞMA KURULU GELİYOR

Projenin sürdürülebilir bir kamu-özel sektör dengesiyle yürütüleceğini belirten belediye, alanın bakım ve işletme maliyetlerinin kamuya yük olmamasını hedefliyor. Bu kapsamda mimar, şehir plancısı, ekolog, sosyolog ve kent belleği uzmanlarının yer alacağı geniş katılımlı bir danışma masası kurulacağı duyuruldu.

İNŞAAT YOĞUNLUĞU YÜZDE 40'I AŞMAYACAK

Mevcut yasal düzenlemelere göre alanda 600 ile 700 bin metrekarelik bir inşaat yapılabileceğine dikkat çeken Kocagöz, bu durumun kente ciddi bir altyapı ve trafik yükü getireceğini ifade etti. Rant odaklı betonlaşmanın önüne geçmek amacıyla, toplam emsal hakkının yüzde 40'ını kesinlikle geçmeyecek bir planlama benimsediklerini açıkladı.

DOKUMA ALANI NEDEN ÖNEMLİ?

Antalya'nın sanayi geçmişinde sembolik bir değer taşıyan eski Dokuma Fabrikası arazisi, uzun yıllardır kentin ortak kullanım alanı olarak korunmaya çalışılıyor. Bölgenin ikinci etap dönüşüm süreci, kentsel hafızanın korunması ve kamusal alan dengesinin sağlanması açısından şehir planlamacıları tarafından hassasiyetle takip ediliyor.

Sürecin Antalya'nın ortak aklıyla şekilleneceğini vurgulayan Kocagöz, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve vatandaşları aynı masada buluşmaya davet etti. Yapılacak ihalelerin ve tüm planlama aşamalarının kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirileceği taahhüt edildi.