Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve akıllı telefon ithalatını kapsayan yeni düzenleme 10 Ağustos itibarıyla uygulanmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ticari amaçla ithal edilen cep telefonlarındaki gözetim kıymeti yüzde 25 oranında artırılarak 200 dolardan 250 dolara yükseltildi.

Söz konusu karar ilk olarak 11 Temmuz tarihinde duyurulmuş ve sektör temsilcilerine 30 günlük bir geçiş süresi tanınmıştı. Tanınan bu sürenin dolmasıyla birlikte gümrük işlemlerinde yeni eşik değer hesaplamaları devreye girdi.

DÜZENLEME FİYATLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Yeni gözetim kıymeti, Türkiye pazarında satılan tüm cihazların doğrudan 250 dolar üzerinden fiyatlandırılacağı anlamını taşımıyor. Uygulama, gümrüğe beyan edilen ithalat değerinin 250 doların altında kalması durumunda vergi hesaplamasına temel oluşturan matrahı yukarı çekiyor.

Bu sistem nedeniyle özellikle giriş ve orta segment olarak adlandırılan uygun fiyatlı akıllı telefonların maliyetlerinde yukarı yönlü bir baskı oluşması öngörülüyor. Maliyet artışının etiketlere ne ölçüde yansıyacağı ise tamamen ithalatçı firmaların ve perakende satıcıların kâr marjı politikalarıyla şekillenecek.

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN CİHAZLAR ETKİLENECEK Mİ?

İthalatta gözetim uygulaması, ürünlerin gerçek değerinin çok altında gösterilerek vergi kaybı yaratılmasını engellemeyi hedefliyor. Bakanlık açıklamasına göre devreye alınan 250 dolarlık yeni eşik, yalnızca kurumsal düzeydeki ticari ithalat işlemlerini kapsıyor.

Vatandaşların yurt dışı seyahatleri dönüşünde kendi kullanımları için getirdikleri cihazlar bu uygulamanın dışında tutuluyor. Bireysel kullanımlar için ödenmesi gereken IMEI kayıt ücretleri veya yolcu beraberindeki telefon getirme hakları, ticari gözetim kıymeti artışından etkilenmiyor.