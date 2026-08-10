Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin biletleri BiletiniAl sistemi üzerinden satışa sunuldu.

Aktarılan bilgilere göre, ev sahibi Gaziantep FK yönetiminin belirlediği fiyat listesinde Alanyaspor taraftarlarına ayrılan misafir tribünü bilet bedeli 550 TL olarak açıklandı. Karşılaşmanın diğer tribün fiyatları ise 427 TL ile 2 bin 527 TL arasında değişiklik gösteriyor. Resmi açıklamalara göre VIP Alt tribün 2 bin 527 TL, VIP Üst 2 bin 27 TL, Maraton Alt 1.527 TL, Maraton Üst 1.227 TL, Güney Kale Arkası Alt 627 TL ve Güney Kale Arkası Üst 427 TL'den satılıyor.

TARAFTARDAN BİLET FİYATLARINA TEPKİ

Sezonun ilk iç saha maçı için belirlenen yüksek bilet fiyatları, ev sahibi takım taraftarlarının sosyal medyada yoğun eleştirilerine neden oldu. Takımın son yıllardaki sportif performansı ile bilet ücretlerinin örtüşmediğini savunan taraftarlar, fiyatlarda düzenleme yapılana kadar tribünleri boykot etme çağrısında bulundu.

Tepkilerini dile getiren bir taraftar, "Bu fiyatlara kimse gelmez. Bu takımın bir hedefi, başarısı yok. 8 senedir bu ligde ne başarın var da bu oyuncu grubuna bu değerden bilet satmak akıl mantık işi değil" ifadelerini kullandı. Başka bir taraftar ise "Protesto edelim. Fiyatlar düzenlenene kadar hiç kimse gitmesin" diyerek tepkisini gösterdi. Ayrıca, "2-3 maç yenilince 27 TL yaparsınız zaten, bu paralara gidilmez" şeklindeki yorumlar da dikkat çekti.

ALANYASPOR TARAFTARI İÇİN DEPLASMAN MALİYETİ

Yeni sezonun ilk haftasında takımlarını yalnız bırakmak istemeyen Alanyaspor taraftarları için deplasman tribünü biletinin 550 TL olarak belirlenmesi, ulaşım ve diğer masraflarla birlikte deplasman maliyetlerinin bu sezon yüksek bir seviyeden başlayacağına işaret ediyor. Alanyaspor'a gönül verenlerin, Gaziantep deplasmanına gidebilmek için biletlerini dijital platform üzerinden maç gününe kadar temin etmesi gerekiyor.