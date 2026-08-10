Imperial Tobacco sigaralarına 10 TL zam: Yeni fiyatlar 130 TL'ye çıktı

Imperial Tobacco grubundaki sigaralara 10 Ağustos itibarıyla 10 TL zam yapıldı. Yeni tarifeyle grubun ürünleri 110 TL ile 130 TL arasında satılmaya başladı.

Sigara fiyatlarında ağustos ayındaki artışlara bir yenisi daha eklendi. Imperial Tobacco bünyesinde satışa sunulan ürünlerin paket fiyatları 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla 10 TL artırıldı.

YENİ FİYATLAR 110 TL'DEN BAŞLIYOR

Yeni fiyat düzenlemesinin ardından Imperial Tobacco grubundaki en düşük sigara fiyatı 110 TL'ye yükseldi. Grubun en pahalı ürünü ise 130 TL seviyesine çıktı.

Son zamla birlikte Imperial Tobacco ürünlerinde fiyat aralığı 110 TL ile 130 TL arasında oluştu.

HAZİRANDA DA FİYATLAR ARTMIŞTI

Imperial Tobacco grubunda haziran ayında da fiyat değişikliğine gidilmişti. 8 Haziran'da açıklanan tarifede Davidoff Slims 120 TL, Davidoff çeşitleri 115 TL, Davidoff C Line Blue 110 TL, Bianca 115 TL, Polo 105 TL ve West çeşitleri 100 TL seviyesindeydi.

10 Ağustos'taki yeni düzenleme, sigara fiyatlarında yaz aylarında yaşanan artışların devam ettiğini gösterdi.

GÜNLÜK MALİYET DE YÜKSELİYOR

Paket başına 10 TL'lik artış, günde bir paket sigara kullanan bir kişinin aylık harcamasına yaklaşık 300 TL ek maliyet anlamına geliyor. Ürünün satış fiyatına göre aylık sigara gideri 3 bin 300 TL ile 3 bin 900 TL arasında değişebiliyor.

Yeni tarife 10 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli.

Kaynak: Alanya Postası, Diken